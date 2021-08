Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier est revenu lors d’un point presse sur le mercato estival niçois. Il assure que le GYM cherche au poste d’attaquant afin de venir concurrencer les Gouiri ou encore Kasper Dolberg.

« Ce qu’on a essayé de faire dans la construction de l’effectif, c’est de mettre de la concurrence partout, même s’il y a des statuts. Aujourd’hui on parle des gardiens, c’est bien de mettre de la concurrence à Walter, qui est le gardien n°1. Marcin apporte de la concurrence. Au milieu, il y a aussi de la concurrence. On pense qu’il y en a aussi devant. Mais si on peut en mettre un peu plus devant, on essaiera de le faire… » Pour le moment, Nice a recruté Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Pablo Rosario, Melvin Bard, Justin Kluivert, Mario Lemina et accueilli Marcin Bulka en prêt du Paris Saint-Germain.