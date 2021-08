Recrue de l’OGC Nice, Calvin Stengs est revenu sur son arrivée à Nice et donc son départ de l’AZ Alkmaar aux Pays-Bas.

Stengs arrivé donc en provenance de l’Eredivisie compte bien passer et franchir un cap dans sa nouvelle équipe afin de poursuivre sa belle progression. « C’est une grande étape pour moi. Ce sera peut-être dur, mais c’était le moment de quitter le club et de faire ça et de progresser. Je veux être un meilleur joueur et le projet est bon et me va. Je ne sens pas de pression, je vais juste jouer mon jeu, le club veut cela et c’est la chose la plus importante, » a raconté le jeune Néerlandais devant les médias lors de sa présentation qui a eu lieu ce mardi.