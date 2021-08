Après le match nul de l’OGC Nice 0-0 face au Stade de Reims ce dimanche après-midi, Christophe Galtier tire les premiers enseignements de cette rencontre.

« Début de saison, chaleur… On a mis un peu de rythme en première période. C’est fortement tombé ensuite. J’ai vu rapidement que nous serions en difficulté en attaque. Il faut que le ballon circule plus vite et avec plus d’intensité sur les transmissions. Les joueurs ont essayé, mais ont peu réussi. Nous avons des joueurs à l’infirmerie, d’autres qui sont en reprise et d’autres qui ont repris tardivement. Le club travaille à étoffer son secteur offensif. Pablo (Rosario) est une très belle découverte. Je ne le connaissais pas. C’est une agréable surprise, » a expliqué le nouvel entraîneur niçois, en conférence de presse.

Il a apprécié l’apport de Dante, en défense : « Je note qu’il a été très présent. Après une longue absence (rupture des ligaments croisés, NDLR), c’est déjà une belle performance pour son troisième match de la saison. »