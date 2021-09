La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi. Et côté Marseillais on se sent un poil lésé.

Un match de suspension avec sursis pour Dimitri Payet et deux matchs fermes pour Alvaro Gonzalez. Ce mercredi la Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant les incidents de Nice-Marseille du 22 août et du côté marseillais on l’a un peu mauvaise.

Sur son compte Twitter, l’Espagnol a réagi avec amertume. « Ici vous avez le coupable », a écrit Alvaro. Le tout accompagné d’une photo de lui face à de nombreux supporters niçois.