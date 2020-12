Pour pallier à l’absence de l’emblématique patron de la défense Dante, touché gravement au genou, la direction de l’OGC Nice a pour objectif de consolider sa charnière centrale pendant le prochain mercato hivernal.

En pleine crise sportive depuis plusieurs matches, l’OGC Nice n’y arrive plus. Vaincus le week-end dernier par la lanterne rouge dijonnaise (3-1) puis balayés en Ligue Europa par le Bayer Leverkusen à domicile (3-2), les Aiglons ont perdu leur entraîneur Patrick Vieira, limogé à cause de cette spirale négative. Pas le temps de s’apitoyer sur leur sort, les dirigeants niçois se projettent déjà vers l’avenir. Le directeur sportif du Gym, Julien Fournier, a indiqué ce vendredi que le club comptait recruter en défense pour l’hiver. « Oui on est au travail pour recruter un défenseur. C’est facile de prendre un joueur mais on recherche des caractéristiques spécifiques et pas juste rajouter un joueur à l’équipe » a indiqué le dirigeant dans des propos recueillis par RMC.