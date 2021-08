Mino Raiola est en train d’élargir sa puissance à l’OGC Nice cet été. Le directeur du football niçois, Julien Fournier, essaye de calmer ces analyses.

« Quand on s’intéresse aux joueurs aux Pays-Bas, Mino a souvent les meilleurs. On les identifie et on tombe inévitablement sur lui. Mais le plus souvent c’est nous qui allons à lui plutôt que lui qui nous propose des profils, a indiqué Fournier dans les colonnes de L’Equipe. Mais je ne veux pas qu’on tombe dans des raccourcis avec Mino. Nice travaille avec beaucoup d’agents. J’ai également des contacts avec Jorge Mendes. Ce sont d’ailleurs de plus les plus grosses agences, celles qui pilotent les grosses agences qui font le marché, donc il n’y a pas de cornaquage à Nice. Mino n’a pas le monopole. »