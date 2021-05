Accusé par certains d’avoir une mauvaise hygiène de vie suite à ces multiples blessures, Youcef Atal n’est pas du même avis. Il répond à ses détracteurs.

Des blessures à répétition, voilà à quoi se résume la saison de Youcef Atal avec l’OGC Nice. Une saison ou le défenseur algérien a été ralenti dans son élan, mais également critiqué par certains observateurs qui estiment que ses blessures sont dues à sa mauvaise hygiène de vie. Mais le principal intéressé a répondu à ces déclarations.

« J’entendais ce qu’on disait à mon sujet, que je n’avais pas une bonne hygiène de vie, que je faisais n’importe quoi. Mais les gens ne savent pas que j’ai des fibres musculaires très fines, comme celles d’un sprinter. Il y a de multiples explications à mes blessures. Je me suis arrêté, j’ai fait des analyses corporelles en Espagne. » A expliqué le Fennec dans les colonnes de Nice-Matin.

Avant de poursuivre : « L’hygiène de vie ? C’est un raccourci quand les joueurs se blessent sur le plan musculaire. Il n’y a pas que ça. Tu peux manger très mal et moins te blesser que moi. Ces dernières semaines, c’était le ramadan, je ne mangeais pas, je ne buvais pas de la journée. J’étais censé avoir moins d’énergie. Mais je ne me suis pas blessé. Je suis juste mieux et je sais désormais ce qui n’allait pas. »

Youcef Atal et l’OGC Nice, il faut le rappeler, sont actuellement 9e de Ligue 1 avec 49 points et accueille Strasbourg ce dimanche à l’occasion de la 37e journée.