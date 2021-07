L’OGC Nice a officialisé le prêt du jeune ailier néerlandais de 22 ans Justin Kluivert. Il arrive en provenance de l’AS Roma en Italie.

Toujours dans le coup pour recruter de jeunes joueurs avec un fort potentiel, les Aiglons viennent d’annoncer le prêt concernant le fils de Patrick Kluivert. Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2023, il est prêté à Nice sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 10 millions d’euros et le club azuréen s’offre ainsi une troisième recrue après Jean-Clair Todibo et Calvin Stengs. Le club a posté un message Twitter il y a quelques minutes sur cette venue. « L’OGC Nice est heureux d’annoncer la signature de Justin Kluivert, qui arrive sous la forme d’un prêt (avec option d’achat) de l’AS Roma. A 22 ans, Justin Kluivert s’apprête désormais à revêtir la tunique rouge et noir pour découvrir la L1 », indique le communiqué des Aiglons.