Toujours à la recherche d’un attaquant pour conclure en beauté son mercato estival, l’OGC Nice souhaite faire venir Andy Delort mais la concurrence est rude. Du coup, le plan B serait Islam Slimani le Lyonnais.

D’après les indiscrétions de « l’Equipe », le club azuréen est présente et e même ouvert le dossier menant à Islam Slimani. En fin de contrat l’année prochaine avec l’OL, il possède les qualités recherchées par Christophe Galtier et devrait coûter moins cher. De son côté, l’international algérien se dit lui confiant et serait persuadé qu’il évoluera sous les couleurs niçoises cette saison. Il semble donc être le futur attaquant du GYM en cas d’échec dans le dossier Andy Delort. Affaire à suivre…