Ça devrait bouger cet été dans le sud de la France. L’OGC Nice s’apprête à perdre son entraîneur Christophe Galtier qui est annoncé dans les négociations avec Luis Campos pour rejoindre le banc du Paris Saint-Germain.

Ancien coach du LOSC, Galtier devrait seulement faire une seule saison sur le banc azuréen et très certainement partir dans un club beaucoup plus huppé que le GYM. Résultat, la direction niçoise commence à prospecter afin de dénicher son remplaçant. Selon les informations de ‘Goal’, le GYM pense à un ancien de la maison, en l’occurrence Lucien Favre pour reprendre les commandes de l’équipe dès la saison prochaine.

Le média va plus loin et précise que le technicien suisse constitue la priorité des Aiglons pour la succession de Christophe Galtier. Le technicien suisse aurait laissé de très bons souvenirs aux dirigeants niçois, lors de son passage entre 2016 et 2018. Aujourd’hui libre de tout contrat depuis décembre 2020, il pourrait donc revenir sur la côte d’Azur dans quelques semaines.