Face aux médias Mario Lemina se dit pleinement concentré sur son club, l’OGC Nice.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’OGC Nice accueillera l’OM demain soir (21h15) pour le choc des quarts de finale de la Coupe de France, Mario Lemina a mis de côté sa situation personnelle pour se focaliser sur la qualification des Aiglons.

« On est passés à autre chose depuis les événements du match contre l’OM (match interrompu du 22 août). On est prêts pour ce match, on va donner le maximum pour prendre un ascendant psychologique dans la perspective du championnat. Je me sens très bien, je n’ai aucun problème à ce niveau-là. La CAN ? c’était une aventure différente (avec le Gabon, éliminé en 8es de finale). J’ai fait des déclarations (laissant entendre qu’il pourrait arrêter la sélection), elles doivent être prises en compte. Aujourd’hui, je suis vraiment focalisé sur le club, c’est le plus important. »