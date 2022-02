Pour Benoît Cheyrou, le jeune Billal Brahimi a toutes les chances de réussir à Nice… mais pas dans l’axe.

Cet hiver Billal Brahimi a rejoint l’OGC Nice contre un montant avoisinant les 7 millions d’euros. Un gros coup de la part des Aiglons pour Benoît Cheyrou, impressionné par la dernière prestation de l’attaquant de 21 ans avec le SCO d’Angers. Le consultant d’Amazon Prime Vidéo conseille toutefois à Christophe Galtier de plutôt l’aligner sur un côté à l’avenir.

« Brahimi est tombé sur le mauvais client, Nadé, qui a fait une très grosse partie. Défensivement il a été monstrueux. Brahimi aime prendre la profondeur, surtout sur le côté droit. Mais il est encore une fois tombé sur Nadé qui l’a bien étouffé. Il n’a pas eu suffisamment de ballons en profondeur pour moi, c’est là sa qualité. On l’a vu revenir vers l’arrière, alors que quand il a le jeu devant lui et qu’il peut percuter, c’est là où il est le plus tranchant, le plus dangereux pour son adversaire. Là, il a eu beaucoup de remises à faire dos au but adverse, ce n’est pas là où il exploite vraiment ses qualités. Ça a été une partie compliquée pour lui. S’il arrive au Gym, est-ce qu’il sera plus utilisé sur le côté ou dans l’axe ? Moi je le préfère sur un côté avec beaucoup plus d’espace, il sera plus à l’aise dans le 4-4-2 de Christophe Galtier. »