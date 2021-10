Troyes recevait Nice ce dimanche à 13h en marge de la 10e journée de Ligue 1. Favoris pour cette rencontre, les Aiglons se sont finalement imposés 1-0 face à l’ESTAC, dans un match à sens unique. Une défaite que reconnait Galtier mais qu’il a du mal à accepter.

«L’entame de match est catastrophique et tout le match est catastrophique. Quand on est aussi mauvais que cela sur 93 minutes, tout le monde a sa part de responsabilité, moi le premier. Troyes mérite largement sa victoire (…) Ils ont imposé leur rythme alors qu’on aurait dû imposer le nôtre.(…) », a-t-il déclaré comme le rapporte le Figaro.

Puis le sélectionneur niçois a continué : « C’est une grosse déception et une grosse remise en question sur la manière dont on a préparé le match. Plusieurs choses n’ont pas été comprises ou perçues. On n’a été absent au rendez-vous. Si les joueurs se disent ambitieux, on doit avoir un autre visage, un investissement total quel que soit l’adversaire ou l’horaire. Il faut au moins réagir, là on n’a même pas réagi. (…) Sur ce match, il n’y a rien eu, c’est à la fois agaçant et à la fois ça permettra de poser une réflexion sur le 11 de départ.»