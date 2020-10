Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice, a fait le bilan du mercato dans une interview accordée à son club. Il revient également sur le dossier Jeff Reine-Adelaide, arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais.

“Je tiens à féliciter Julien Fournier qui fait un excellent boulot comme d’habitude, et toute la cellule qui travaille avec lui.” a-t-il commencé.

Il est ensuite revenu particulièrement sur le dossier Reine-Adelaide. “Là, c’était vraiment une question de timing. Si on arrive trop tôt, c’est trop compliqué, on n’a pas l’espace. On n’aurait pas pu concurrencer Rennes sur le montant du transfert, ni le Hertha Berlin. Nous sommes restés dans l’ombre et avons attendu le dernier moment. Ça s’est ensuite accéléré : il a fallu l’accord de Lyon, et que le joueur adhère au projet, ce qui était le cas. Ça s’est réalisé dans la dernière ligne droite (…) Ça s’est bien fini pour nous, et il faut remercier aussi Lyon qui a accepté de répondre favorablement à notre demande dans les dernières heures du mercato. Comment avons-nous pu devancer Rennes ? Il faut poser la question à l’OL mais c’est vrai que nous entretenons de bons rapports avec eux, que ce soit moi avec Jean-Michel Aulas ou Julien (Fournier) avec Vincent Ponsot.“