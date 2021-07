Ce mardi après-midi, l’OGC Nice a présenté son tout nouvel entraîneur à savoir Christophe Galtier devant les médias. Aujourd’hui, au tour de Julien Fournier d’en dire un peu plus sur le mercato estival.

En conférence de presse, celui qui occupe le poste de directeur du football à l’OGC Nice, a évoqué le mercato. « Il y a des postes identifiés depuis longtemps. On en a discuté avec Christophe. On n’a pas pris de retard dans notre mercato (…) On a un projet ambitieux, dans la continuité. Avec INEOS, on est maintenant en capacité de garder nos meilleurs joueurs. On veut bâtir une équipe. Pas vendre nos meilleurs joueurs. On verra quand ce sera le bon moment pour le club ou pour eux de partir. » Les prochains jours devraient être actifs dans le sud de la France…