L’OGC Nice n’a pas réussi a prendre le dessus sur Nantes, ce samedi soir, et s’est incliné en finale de Coupe de France face aux Canaris sur le score de 0-1. Une énorme déception pour l’entraîneur niçois Christophe Galtier.

« Mon sentiment, c’est de la déception », a déclaré Galtier dans des propos rapportés par L’Équipe.. « Quand vous arrivez en finale et que vous jouez ce magnifique trophée, vous mettez tout en œuvre pour essayer de le remporter. Le grand regret que j’ai, c’est sur nos relations techniques sur un plan offensif. Même si on a été présent, on a eu très peu de réussite sur ce qu’on a entrepris. On a fait preuve de beaucoup trop de précipitation dans le jeu, à vouloir centrer systématiquement, alors que le décalage n’était pas fait. C’est un grand regret, une très grande déception. »