De retour à l’entraînement après une lourde blessure qui l’a contraint de déclarer forfait pour la fin de la saison, Dante est toujours un joueur de l’OGC Nice. Le défenseur central brésilien a même donné son avis sur les premiers pas de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier.

« C’est très positif, pas seulement parce qu’il est champion de France. Son discours est déjà passionnant. On voit sa méthode de travail, son envie de créer quelque chose, ça m’a beaucoup plu. Il veut façonner un vrai groupe, avec un esprit familial et compétiteur. Il est très heureux d’être là, a très envie de réussir. On sent qu’il est prêt à tout faire pour aller au bout de ses objectifs. Sa personnalité va nous faire beaucoup de bien. Mais il faut que nous, les joueurs, nous mettions à hauteur de ses exigences. Qu’on marche tous dans une seule direction, » a ainsi confié le joueur niçois dans un entretien pour « l’Equipe. » Un enthousiasme qui devrait ravir l’ancien coach du LOSC…