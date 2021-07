Nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier s’est confié et donne aussi les objectifs de sa sn équipe pour la saison prochaine.

Dans un entretien accordé à « l’Equipe », le champion de France en titre évoque le prochain championnat et précise que le GYM aura du pain sur la planche. « Paris est à part. Lyon est un club habitué à la C1, une grande institution avec un des plus grands présidents français, et il y aura toujours Marseille qui est très actif sur le mercato. Le voisin Monaco travaille bien et sera là, avec Lille qui a son statut de champion. On doit se battre avec les autres équipes.“ A indiqué celui qui est arrivé en provenance du LOSC.