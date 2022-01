Entraineur de l’OGC Nice Christophe Galtier a donné son sentiment sur la venue de Jordan Amavi lors de ce mercato hivernal.

En conférence de presse, le coach champion de France en titre pense que c’est une bonne idée et que le nouveau joueur va donner un coup de pouce au GYM qui lutte pour les places en Ligue des champions. « C’est une bonne idée, une bonne option. Il y avait la volonté de Jordan de venir nous rejoindre, il l’a montrée à travers les négociations. Le fait qu’il connaisse la L1, le club, et qu’il soit opérationnel de suite, fait qu’il peut y avoir, dans une période comme le mercato hivernal, un gain de temps non négligeable. On ne peut pas dire qu’il soit au meilleur de sa forme sur le plan physique, parce qu’il n’a pas enchaîné les matchs, mais il est opérationnel et n’a pas de pépin. » A expliqué l’entraineur à propos du latéral gauche français prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OM.