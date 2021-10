L’entraîneur de l’OGC Nice n’a pas vraiment apprécié les propos de Djamel Belmadi concernant l’attitude du club azuréen qui s’oppose au départ de ses internationaux algériens durant les trêves internationales.

Quelques heures après que le sélectionneur des Fennecs se soit exprimé à ce sujet, Christophe Galtier entraîneur du club niçois lui a répondu. Il trouve son homologue très excessif dans ses propos et souhaite remettre l’église au milieu du village. « Belmadi, je l’ai connu quand il était joueur. C’était déjà un jeune joueur très excessif. En prenant de l’âge ça se confirme… Hier, je l’ai trouvé très excessif. (…) On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour de l’OGC Nice. » Confie l’ancien coach du LOSC devant les médias.

Avant d’utiliser un mot fort, malhonnête : « Mettre la responsabilité sur le club, éventuellement sur l’entraîneur et son environnement, c’est malhonnête. Si le joueur ne veut pas se déplacer en sélection, il parle directement avec son sélectionneur, qui doit prendre la décision. C’est trop facile et dangereux de dire que l’OGC Nice ne veut pas envoyer ses joueurs à la CAN ou dans les sélections africaines. S’il y a bien un championnat au monde qui respecte l’Afrique, c’est bien la Ligue 1. » Cette altercation concerne plusieurs joueurs du GYM, dont Andy Delort.