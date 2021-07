L’OGC Nice n’est pas à la hauteur de ses attentes. Galtier, ancien entraîneur du LOSC aujourd’hui coach des Aiglons, a mis un sacré coup de pression à ses joueurs, après le match remporté face au Dynamo Kiev (2-1), ce samedi.

« On a encore beaucoup de travail. On n’est pas assez bons derrière, dans le duel, dans la manière dont on doit coulisser. On recule trop vite. Il y a du travail technico-tactique, mais il faut aussi une prise de conscience individuelle de certains, qui doivent élever leur niveau d’exigence », a-t-il déclaré.