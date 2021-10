Christophe Galtier, entraineur de l’OGC Nice, était en conférence de presse avant le déplacement de son équipe sur la pelouse du SCO Angers (dimanche 13h), l’entraineur champion de France la saison dernière a mis la pression sur ses joueurs pour cette rencontre de la douzième journée de Ligue 1.

Depuis le début de la saison, l’OGC Nice n’est pas en réussite à l’extérieur. Il y a 15 jours, les Aiglons se sont inclinés, 1-0, sur la pelouse de Troyes. Dimanche, les hommes de Christophe Galtier se déplacent à Angers pour le compte de la douzième journée de ligne 1. L’entraineur, qui était en conférence de presse, attend une réaction de ses joueurs face à une belle équipe angevine.

« Qu’il y ait toujours moins d’exposition que quand vous jouez contre Paris, Marseille, Lyon voire Monaco, je le conçois, mais aujourd’hui est-ce qu’Angers est moins fort que Lille et Rennes et d’autres équipes? Je ne suis pas sûr du tout, interroge-t-il. Ils font un très bon début de championnat, c’est une équipe très difficile à manœuvrer. Évidemment qu’on va nous attendre, on sort de deux grosses affiches avec une forte exposition. Si on prend comme repère Troyes (défaite 1-0), on n’a pas besoin de se déplacer. On n’y va pas, on fait des économies et on laisse les trois points à Angers, ironise-t-il. Maintenant, si on a comme repère certains matchs à l’extérieur comme à Saint-Etienne ou Nantes, (…) ça sera plus intéressant. Il y a ce qu’on va vouloir mettre dans le match et surtout quelle histoire on va vouloir donner à ce match. Est-ce que ça va ressembler à Lorient (0-1) et Troyes ou à Nantes (2-0) et Saint-Etienne (3-0)? », a déclaré face aux médias, l’entraineur de l’OGC Nice.

En cas de victoires, les Aiglons consolideraient leur place sur le podium de la Ligue 1 à quelques jours d’affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.