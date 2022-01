Pour battre Brest ce week-end, le coach des Aiglons sait déjà quelle stratégie adopter.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’OGC Nice ira à Brest dimanche (13h), Christophe Galtier a salué la bonne forme du moment des Bretons. Mais il compte bien s’appuyer sur les enseignements du match aller pour s’imposer de nouveau.

« On avait fait un bon match contre Brest (à l’aller, pour la 9e journée), on avait gagné 2-1. Derrière, Brest a joué dix matches pour six victoires, trois nuls et une défaite, plus les qualifications en Coupe de France. On va donc jouer contre une équipe qui est sur une belle dynamique. Michel (Der Zakarian) a su mettre en place son modèle de jeu, son plan, et c’est aujourd’hui une équipe beaucoup plus performante qu’elle ne l’était au moment où elle est venue jouer chez nous. »