Barré par la concurrence, Alexis Claude-Maurice devrait quitter Nice cet hiver.

De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que l’OGC Nice accueille le RC Lens ce soir (21h) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Christophe Galtier en a profité pour évoquer le mercato hivernal. Si du côté des arrivées la situation est encore floue, le coach des Aiglons semble avoir ouvert la porte à un premier départ. En manque de temps de jeu, Alexis Claude-Maurice pourrait profiter de la prochaine période des transferts pour relever un nouveau challenge.

« Il y a une forte concurrence à son poste. C’est difficile pour lui mais il ne renonce jamais, travaille beaucoup. J’ai discuté avec lui, il faut qu’on trouve une bonne solution pour tout le monde et qu’il montre son vrai niveau, a d’abord souligné le manager sudiste pour Nice-Matin. Un prêt ? C’est possible. Il a tout mon respect mais il ne peut pas passer une saison entière avec aussi peu de temps de jeu. Il lui reste deux ans et demi de contrat, son histoire avec Nice n’est pas finie. »