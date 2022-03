Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier a rendu un bel hommage à Christophe Galtier qu’il considère comme la meilleure recrue du GYM cette saison.

Le dirigeant des Aiglons s’est félicité de la nomination l’été dernier du technicien de 55 ans. « Il y a eu plusieurs tournants depuis l’arrivée d’INEOS. On avait fondé beaucoup d’espoirs avec Patrick (Vieira). J’en profite pour dire qu’on ne s’est pas trompés sur la qualité de l’entraîneur. C’est un entraîneur qui réussira, mais est-ce que c’était le moment pour lui et pour nous ? Peut-être pas. C’était important d’avoir un entraîneur de haut niveau, qui connaisse parfaitement le championnat de France et apporte ce qui nous manquait. On n’avait pas les résultats escomptés. Christophe a montré sa capacité à développer l’équipe. » A-t-il révélé devant les médias. Rappelons que le GYM se trouve sur le podium du championnat ainsi qu’en finale de la Coupe de France.