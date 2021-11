Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice s’est confié devant les médias il y a quelques heures.

En pleine période de trêve internationale, il a fait un premier bilan du début de saison et il reste plutôt pragmatique. Le GYM n’a rien gagné et aucune inflammable n’est de mise. « Aujourd’hui, à l’OGC Nice, on n’a rien fait. Si on prend les clubs qui sont à la bagarre comme nous, sur les 25 dernières années, Lens a été champion, Rennes a gagné un titre et est allé en Ligue des Champions, Marseille a gagné, Lille a gagné, Paris a gagné, Monaco a gagné. Le seul qui n’a rien gagné, c’est nous. Donc il ne faut surtout pas qu’on s’enflamme… », confie-t-il dans les colonnes de « l’Equipe ». Après 14 journées, le club azuréen pointe à la troisième place de la ligue 1 avec 23 unités, avant de se déplacer à Clermont dans quelques jours.