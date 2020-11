Malgré l’absence longue durée de son défenseur central brésilien, l’OGC Nice n’a pas l’intention de recruter un joker.

Rappelons qu’en cas de blessure grave, il est possible de recruter un joueur hors période de transfert. Le Gym a décidé de ne pas faire ce choix. « C’est la vie du foot, ça tombe sur nous, on va faire face. (…) Ne cédons pas au catastrophisme. Dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. Si on en éprouve le besoin, on pourra faire un joueur en janvier », a déclaré Julien Fournier, le directeur sportif de l’OGC Nice, dans les colonnes de Nice Matin.

Rappelons que Dante, 37 ans, est victime d’une ruprture du ligament croisé du genou. Il pourrait être absent jusqu’au terme de la saison… à l’issue duquel son contrat avec l’OGC vient à échéance.