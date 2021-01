Débarqué au début du mercato hivernal dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison du côté de l’OGC Nice, William Saliba bénéficie enfin de temps de jeu avec les Aiglons.

Prêté par Arsenal l’ancien stéphanois âgé de 19 ans semble épanoui dans sa nouvelle équipe et son aventure pourrait durer un peu plus que six mois. Selon le président azuréen Jean-Pierre Rivère, le club de Ligue 1 souhaiterait garder le défenseur central à la fin de son prêt. « Au bout de 6 mois, on verra – aujourd’hui, il appartient à un club qui s’appelle Arsenal. En juin, tout le monde se réunira et décidera. (…) Une porte est toujours ouverte dans la vie. Lorsque vous êtes dans une situation où les parties peuvent parler, les portes sont ouvertes. Nous n’en sommes pas encore là« . A-t-il indiqué via « Metro ». Affaire à suivre…