Patrons de la défense depuis leur arrivée cet hiver, Jean-Clair Todibo et William Saliba seront séparés la saison prochaine puisque seul le premier devrait rester au club.

Après un début de saison particulièrement compliqué, les Aiglons ont redressé la barre pour terminer 9e du championnat. Un résultat plutôt satisfaisant qui n’aurait pas été possible sans l’apport des deux défenseurs centraux français, Jean-Clair Todibo et William Saliba, arrivés tous les deux en prêt cet hiver en provenance du FC Barcelone et d’Arsenal. Autant dire que la saison qui arrive s’annonce encore difficile si les deux joueurs repartent dans leurs clubs respectifs.

Mais d’après les informations de L’Equipe, les négociations seraient en bonne voie avec l’ancien Toulousain Jean-Clair Todibo. Le club catalan serait en effet disposé à céder son joueur cet été contre un chèque de 8,5 millions d’euros, plus des bonus. Son coéquipier William Saliba en revanche, devrait retourner du côté de Londres cet été. L’ancien Stéphanois entrera peut-être enfin dans les plans de Mikel Arteta, sachant que le vétéran David Luiz a confirmé son départ. Le quotidien sportif précise que l’OGC Nice partira donc en quête d’un deuxième défenseur central cet été pour épauler Jean-Clair Todibo.