Double buteur dimanche en Ligue 1 avec l’OGC Nice sur la pelouse du Angers SCO, Andy Delort a offert une victoire précieuse à son équipe.

Quelques heures après la rencontre, la recrue estivale du GYM s’est confiée sur son passé et se livre sur son modèle dans le football, ou plutôt celui de son père. L’attaquant se souvient d’ailleurs de son enfance où son quotidien rimait avec Jean-Pierre Papin. Les cassettes de son père produisent aujourd’hui des fruits. « C’est mon père qui me les a fait bouffer. D’ailleurs, il m’a envoyé un message. Ça fait plaisir parce qu’il aime ça. Il m’a dit: ‘Le premier, tu as un peu de cul. Le deuxième, c’est les cassettes que je t’ai fait bouffer’. C’est un hommage pour lui, ça me fait plaisir. » A confié le buteur azuréen à la fin du match.