Pour Tony Chapron il n’y a pas de doute : l’arbitre aurait dû siffler un penalty en faveur de l’OGC Nice ce week-end.

Battus dimanche dernier au stade Vélodrome par l’Olympique de Marseille (2-1), les hommes de Christophe Galtier auraient pu espérer meilleur résultat dans ce choc pour la place de Dauphin du PSG en Ligue 1. Invité sur le plateau du Late Football Club ce lundi, l’ancien arbitre Tony Chapron a notamment estimé qu’un penalty a été oublié en faveur des Niçois. Bousculé par William Saliba dans la surface, Andy Delort aurait dû obtenir justice à la 73e minute de jeu. L’homme en jaune de la soirée, M. Brisard, n’a finalement pas bronché et la VAR n’a pas jugé utile de revenir sur la décision. Une grosse erreur, qui entache forcément la victoire de l’Olympique de Marseille.

« C’est toujours un peu plus facile quand on est installé dans son canapé. Mais là, en l’occurrence, je pense qu’il y a bien pénalty. Je mesure mes propos car on a aussi le droit de faire des erreurs. Le souci ici, c’est que William Saliba, qui est au contact avec Andy Delort, va, à un moment donné, se désintéresser totalement du ballon. Et quand on est défenseur et qu’on est derrière l’attaquant, la seule solution possible, c’est d’aller le percuter. »