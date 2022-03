Ce jeudi, l’OGC Nice, actuel troisième de Ligue 1, a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur central Dante. Le brésilien de 38 ans, a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2023 avec les aiglons.

L’histoire d’amour entre l’OGC Nice et Dante se poursuit. Le défenseur central, qui a rejoint le sud de la france en 2016 a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2023. « J’ai prolongé d’un an. J’en suis très fier et heureux, et je remercie tous ceux qui m’ont toujours fait confiance. J’espère avoir encore beaucoup de succès ici », a confié le brésilien pour les médias du club.

Dante, capitaine de l’OGC Nice, s’apprête à vivre une fin de saison palpitante avec une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions à aller chercher mais aussi une finale de Coupe de France contre le FC Nantes, le 8 mai prochain au Stade de France. Ce week-end, il sera sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 où les aiglons reçoivent le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. $

Avec l’OGC Nice, Dante a joué 188 matchs pour 6 buts et 8 passes décisives.