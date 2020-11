Président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère évoque l’avenir du défenseur central brésilien du GYM en fin de contrat en juin prochain.

Très lourdement blessé il y a quelques semaines, le joueur de 37 ans semble remplir toutes les cases pour aider le club niçois à poursuivre sa belle évolution comme le précise le patron des Aiglons.

« On a eu des discussions avant, on va continuer. On verra tout ça. On le laisse récupérer, car il s’est fait opérer la semaine dernière. On laisse le temps au temps. Je ne suis pas inquiet pour lui. On n’a qu’une parole. C’est un très bon joueur, qui est très important pour nous. C’est le capitaine. C’est quelqu’un qu’on envisage de conserver au club. Sera-t-il joueur la saison prochaine ? Quand vous avez un joueur qui a donné pour notre club, on ne va pas fermer la porte parce qu’il s’est blessé. » A-t-il expliqué pour « RMC Sport ».