Capitaine et défenseur central de l’OGC Nice, Dante évoque le match face au Paris Saint-Germain à venir ce mercredi soir.

« Ça aurait été mieux d’aller au Parc défier une telle équipe après une victoire, mais bon… Il faudra avoir beaucoup de personnalité, du caractère. Plus facile de réussir son entame de match contre ce genre d’adversaires ? J’espère, parce que si on fait une mauvaise entame face au Paris SG, c’est merci et au revoir. C’est évident que jouer contre Paris, c’est un match de gala, c’est beau. Pour moi, c’est toujours trois points en jeu, comme face à n’importe quel adversaire, » a déclaré le défenseur brésilien dans les colonnes de Nice-Matin. Coup d’envoi ce mercredi à partir de 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes.