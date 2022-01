L’entraineur de l’OGC Nice Christophe Galtier est revenu sur le mercato hivernal des Aiglons et il ne tire pas une croix sur de nouveaux départs.

« Il faut toujours du monde. Après, il ne faut pas d’embouteillage (…) Ce qu’il va se passer d’ici la fin du mercato, personne ne le sait. On a compensé le départ du latéral gauche avec l’arrivée de Jordan Amavi. Si des joueurs veulent partir car ils sont malheureux, il faut être à l’écoute. On ne peut pas tout accepter, mais on peut écouter et comprendre la position des uns et des autres. » A révélé le coach champion de France en titre devant les médias.