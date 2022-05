A égalité de points avec le Stade Rennais, l’OGC Nice manque l’Europa League de très peu et doit se contenter de la Conference League. Un véritable échec aux yeux de Christophe Galtier qui cible les fautifs.

« On nous a enlevé cette quatrième place. Quand l’arbitre a sifflé, j’ai cru qu’on était quatrièmes. Et puis, au bout de quelques secondes, on m’a dit qu’on était cinquièmes, il y a eu un ascenseur émotionnel. Mes joueurs ont fait 20 victoires et ont marqué 67 points. Ça, c’est la réalité. Avec 67 points, nous serions qualifiés directement pour la Ligue Europa. Au lieu d’être simplement heureux, je suis déçu pour mes joueurs, j’ai un goût très amer, car on nous a enlevé cette quatrième place », a fustigé Christophe Galtier devant la presse.

Cinquième avec 66 points au compteur, l’OGC Nice a perdu de précieux points tout au long de la saison. Face au LOSC, les Aiglons sont tombés (1-3) puis ont cru se qualifier pour l’Europa League avant que Serhou Guirassy n’égalise à la 92ème minute sur la pelouse du… LOSC. Les Dogues ont joué de biens mauvais tours aux Niçois tout comme l’Olympique de Marseille. Suite à des incidents survenus dans ses tribunes, les Aiglons avaient été sanctionnés d’un point. Un détail qui a toute son importance au bout de 38 journées de championnat.