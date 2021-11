Opéré de la cheville cette semaine, Bambu ne devrait pas revoir les terrains de Ligue 1 d’ici le mois de février 2022.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’OGC Nice ira à Clermont dimanche (17h), Christophe Galtier a donné des nouvelles des Aiglons blessés. Il a notamment évoqué le cas du Brésilien Bambu, touché à la cheville et absent pendant au moins les trois prochains mois.

« Bambu ne sera pas là. Il a été opéré de la cheville. Il est indisponible jusqu’en février. Evann Guessand reprend, mais de manière isolée à cause de son entorse de la cheville. Hicham (Boudaoui) est encore absent à cause de sa lombalgie. Il a de vives douleurs. On le traite, mais il est à l’arrêt. Youcef (Atal) a été victime d’une petite lésion contre Montpellier. Il est déjà de retour sur le terrain mais de manière individuelle. Bambu a été victime d’une entorse de la cheville. On l’a traitée. Il allait bien, et au fur et à mesure des séances – parce qu’il a repris les séances collectives – il a ressenti de vives douleurs. Après avoir consulté différents chirurgiens, on a pris la décision de le faire opérer de la cheville. »