Véritable flop à Liverpool, le jeune Ozan Kabak pourrait rebondir du côté de Nice. Mais le FC Séville a une longueur d’avance.

Arrivé en prêt à Liverpool cette saison pour pallier les blessures longues durée de Virgil van Dijk et Joe Gomez, le jeune Ozan Kabak n’a pas vraiment convaincu Jürgen Klopp. Le technicien allemand a titularisé Kabak seulement 9 fois cette saison, lui préférant souvent des milieux de terrain de métier, comme Jordan Henderson et Fabinho. Sans surprise, le Turc prêté une saison par Schalke 04 n’a pas été retenu par les Reds et il retrouve une formation de Bundesliga qui a terminé dernière du championnat et qui descend en deuxième division.

Une belle opportunité pour certains clubs de relancer un jeune joueur, qui avait brillé il y a deux ans en Allemagne. C’est justement ce que se dit le nouveau coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier, qui garderait un œil sur Ozan Kabak d’après les informations de Bild. Mais attention, les Aiglons devraient faire face à la concurrence du Stade Rennais dans ce dossier qui pourrait grimper à 15 millions d’euros, ainsi que du FC Séville, qui semble le plus avancé dans ce dossier.