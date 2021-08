Une nouvelle recrue débarque à Nice en la personne du jeune gardien parisien Marcin Bulka.

Entre Keylor Navas et le nouvel arrivant Gianluigi Donnarumma, il n’y a plus vraiment de place dans les buts du Paris Saint-Germain. Après avoir confirmé le départ d’Alphonse Aréola en prêt vers West Ham la semaine dernière, le club de la capitale poursuit son dégraissage. Ce jeudi, c’est le jeune Polonais Marcin Bulka qui file vers l’OGC Nice. Il s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat et devra faire face à la concurrence de Walter Benitez pour une place de titulaire dans le onze de Christophe Galtier.

Marcin Bulka a effectué sa formation à Chelsea, avant de s’engager avec Paris à l’été 2019. Apparu à deux reprises en L1 avec les Franciliens (face à Metz et Lens), l’international espoirs polonais a découvert deux nouveaux championnats la saison passée : la D2 espagnole avec Carthagène et la Ligue 2 à Châteauroux.