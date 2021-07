Un des éléments clés de l’effectif de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui et ses coéquipiers, seront entraînés la saison prochaine par Christophe Galtier. Un nouvel entraîneur, qui arrive avec des méthodes différentes de celles de son prédécesseur.

Pour l’ailier algérien des Gym, beaucoup de choses ont changé avec Galtier. « Les entraînements sont très différents. Beaucoup de choses ont changé, à commencer par le système qu’on travaille, qui n’est plus le 4-3-3 mais le 4-4-2. On bosse beaucoup le pressing, les retours, la manière de coulisser. Il y a énormément de tactique, le coach demande beaucoup d’agressivité et d’intensité, » a comparé le milieu sur le site officiel du Gym. La saison dernière, Hicham Boudaoui a joué 25 matchs et inscrit 3 buts en Ligue 1, avec l’OGC Nice.

Africa Top Sports