Selon les informations de la BBC, l’offre de 5,03 milliards d’euros faite par le propriétaire d’INEOS, Jim Ratcliffe pour le rachat de Chelsea a été rejeté. Le propriétaire de l’OGC Nice a envoyé son offre vendredi, soit bien après le 18 mars, la date limite pour soumettre une candidature.

Jim Ratcliffe ne compte pas lâcher l’OGC Nice

Vendredi dernier, Jim Ratcliffe avait officialisé son envie de mettre la main sur le vainqueur de la Ligue des Champions 2021. Tard la soirée, il a publié un communiqué sur le site officielle de l’OGC Nice où il réitéré son engagement aux aiglons en assurant que son offre n’avait pas d’impact sur son engagement à Nice.

« Le groupe INEOS confirme avoir formulé une offre pour l’acquisition du club de Chelsea. Nous ne savons pas pour le moment si nous allons réussir dans notre démarche, mais nous souhaitons rassurer toutes les personnes impliquées dans l’OGC Nice. Ceci ne diminue en rien notre engagement envers le Gym. Je vis à proximité de Nice et je reste totalement immergé et engagé dans le succès du club. Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe, nous ayons atteint la finale de la coupe. J’y serai avec l’ambition que nous soulevions ce trophée. Nous avons fait venir Christophe à l’OGC Nice pour gagner et cet objectif n’a pas changé. Je veux nous voir jouer en coupe d’Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir », avait déclaré le patron niçois.

En attendant, l’OGC Nice s’apprête à vivre une fin de saison passionnante avec une finale de coupe de france, samedi soir, contre le FC Nantes mais aussi une qualification pour la prochaine Ligue des Champions via le championnat. Les Niçois pointent à la cinquième place avec 60 points soit deux de retard sur le Stade Rennais, troisième.