Président d’INEOS Football, propriétaire de l’OGC Nice, Bob Ratcliffe a souhaité rassurer les supporters du Gym dans les colonnes de Nice-Matin.

« Nous avons appris de notre expérience à Lausanne. La patience, dans le sport en général et dans le football en particulier, est une vertu importante. Alors, nous sommes patients. Regardez la saison précédente: ses résultats ont lancé le projet INEOS football. Sans doute étions-nous même un peu en avance sur nos prévisions. Cinquième place et billet pour la Ligue Europa avec Nice, montée en 1ere division suisse avec Lausanne, qualification en Ligue des Champions africaine avec notre partenaire le Racing Club Abidjan. Bref, nous avons vécu une superbe saison 2019-2020. La nouvelle se déroule moins bien, mais c’est le football », a indiqué le patron d’INEOS Football dans Nice-Matin.

Avant de revenir sur ses relations avec Fournier et Rivère : « Nos relations sont excellentes. Je parle très régulièrement avec Julien au téléphone. Je passe aussi pas mal de temps avec Jean-Pierre quand je suis à Nice. Quand nous nous sommes intéressés à l’OGCN, nous avons vite compris à qui nous avions affaire. Jean-Pierre et Julien ont déjà fait beaucoup de choses pour le club. Ce sont les bonnes personnes pour le faire grandir encore. Le président a des liens avec la Ligue et le monde du football comme avec la mairie de Nice. Le directeur du football, lui, a une solide expérience en termes de négociations et d’identification des profils de joueurs. Leur présence a été prépondérante dans notre volonté d’acheter le club. Rien n’a changé. »