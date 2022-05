Lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’ASSE, des “supporters niçois“ ont lancé des chants sur Émiliano Sala qui est décédé dans un tragique accident en 2019. L’entraîneur Christophe Galtier n’a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Des “supporters Niçois“ ont gâché la victoire de l’OGCN ! “C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau », voilà les chants entendus ce soir à l’Allianz Riviera à l’occasion de la rencontre entre l’OGCN et l’ASSE pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Ces chants ont revolté de nombreux supporteurs niçois. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans de l’OGC Nice se sont excusés pour cette scène. De son côté, Christophe Galtier est dégouté, « Je n’ai pas d’adjectif pour définir ce que j’ai entendu. La 1ere réaction dans le vestiaire ce n’était pas de chanter c’était par rapport à ce chant. Au nom de tout le club je tiens à présenter nos excuses au FC Nantes et à la famille de Sala (…) Que ces gens-là restent chez eux. Si c’est pour insulter des morts ou envoyer des bouteilles qu’ils restent chez eux. On gagnera sans eux », a déploré le technicien niçois.

"Je n’ai pas d’adjectif pour définir ce que j’ai entendu. La 1ere réaction dans le vestaire ce n’était pas de chanter c’était par rapport à ce chant. Au nom de tout le club je tiens à présenter nos excuses au FC Nantes et à la famille de Sala"



🎙Galtier#OGCNASSE #Sala pic.twitter.com/2hoGuaQ309 — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 11, 2022