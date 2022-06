Pour son retour dans l’élite, Toulouse enregistre l’arrivée de Zakaria Aboukhlal. L’international marocain de 22 ans est la première recrue toulousaine en Ligue 1.

Après une superbe saison en deuxième division, Toulouse enregistre sa première recrue dans l’élite avec l’arrivée de Zakaria Aboukhlal. L’international marocain de 22 ans débarque chez les Violets pour une somme avoisinant les 2 millions d’euros. Ailier droit de l’AZ Alkmaar, il a réalisé une saison correcte avec 8 buts et 1 passe décisive en 44 rencontres disputées cette année.

« Je suis très content de signer à Toulouse, le TFC est un club historique en France. C’est une nouvelle étape dans ma carrière, j’espère franchir un nouveau cap et devenir encore plus compétitif. J’ai envie de rendre heureux les supporters et le club« , a réagi Zakaria Aboukhlal dans le communiqué publié du club.