Très courtisé en Ligue 1 cet été, Mohamed Bayo (23 ans) a finalement décidé de poursuivre son aventure avec le Clermont Foot 63. Le Guinéen a officiellement prolongé son contrat ce vendredi et est désormais lié avec le club clermontois jusqu’en 2024.

« Clermont c’est mon club. Je suis très fier de prolonger l’aventure ici ! Voir le CF63 en Ligue 1 est incroyable. Mais il faut désormais entretenir le rêve et pérenniser tout le club durablement dans l’élite du football français, c’est le plus important. Je veux mener cette mission avec tout le club ! J’espère que nous vivrons de beaux moments cette saison avec ce vrai groupe de soldats. J’ai tout connu ici, j’ai pris la décision de rester parce que je me sens bien… chez moi ! Clermont c’est mon club oui mais pas seulement. Cette ville fait partie de ma vie« , a déclaré l’international guinéen à la suite de sa signature.