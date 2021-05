initialement adjoint de Patrick Viera, Adrian Ursea a pris la suite du technicien français après son éviction précoce. Un bilan mitigé pour l’entraîneur niçois qui place l’OGC Nice en première partie de tableau (9ème, 52pts) et termine sa saison par une victoire éclatante contre l’OL (2-3).

A la tête de l’OGC Nice depuis le départ de Patrick Vieira en décembre dernier, Adrian Ursea (53 ans) n’a pas convaincu en terre niçoise. Un bilan mitigé de 1,27 points de moyenne qui n’a pas su relever les ambitions du club dont le projet initial était l’Europe. Au terme de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, la direction niçoise a remercié son entraîneur pour ses bons et loyaux services.

« L’ensemble du Club, sa direction, ses actionnaires tiennent à remercier Adrian Ursea et son staff d’avoir relevé la mission qui leur a été confiée au mois de décembre dernier. Outre les résultats sportifs, l’objectif était de redonner de la confiance à l’équipe et faire progresser ses jeunes joueurs. Le professionnalisme et les qualités humaines d’Adrian Ursea et ses adjoints ont permis à l’ensemble du groupe de reprendre sa marche en avant. »

Un départ qui pourrait bien être une preuve supplémentaire de l’arrivée prochaine de Christophe Galtier à la tête de l’OGC Nice. Une information confirmée par l’ensemble de la presse.