Le club a rendu l’information publique. Le technicien argentin de 48 ans, qui a évolué en tant que joueur au PSG entre 2001 et 2003, succède officiellement à Thomas Tuchel, limogé le 24 décembre.

On devrait en savoir plus dans les prochaines heures sur les détails de son contrat qui devrait porter sur un an et demi, avec une année supplémentaire en option. Mauricio Pochettino devrait percevoir moins que les 7,5 millions d’euros annuels dont était gratifié Thomas Tuchel.

