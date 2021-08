À un jour de la fin du marché des transferts, Rennes pourrait voir s’envoler son prodige. Un accord a été confirmé ce mardi entre Rennes et le Real Madrid.

Entre 40 et 45 millions. C’est le montant que devrait rapporter Camavinga au Stade Rennais. Le milieu de terrain de 18 ans devrait êtreofficialisé à Madrid dans la journée.

Rennes a même confirmé ce mardi matin, un accord avec les Merengues pour le transfert de son joueur. Pour rappel, il ne restait plus qu’un an de contrat à Eduardo Camavinga et celui-ci refusait de prolonger.