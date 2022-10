Futur crack du football mondial, le Brésilien Endrick est devenu, à 16 ans, 3 mois et 4 jours le joueur le plus jeune de l’histoire à inscrire un but dans le championnat brésilien.

Né en 2006, le joueur de Palmeiras a réussi à marquer son premier but pour l’équipe première après des statistiques complètement affolantes avec les divisions inférieures. S’il avait déjà disputé quelques matchs avec l’équipe une, il est finalement rentré à la mi-temps lors de la rencontre de cette nuit contre Atletico Paranaense.

En plus de cela, le joueur a failli inscrire un doublé après qu’un certain cafouillage ai eu lieu dans la surface de réparation. Finalement, le but ne lui a pas été accordé. Mené 1-0, l’équipe a réussi à inverser la tendance grâce à la performance d’Endrick et Palmeiras s’est finalement imposé 3-1. Affaire à suivre pour le joueur, car ce sont déjà les meilleures équipes du monde qui serait sur la pépite, qui dispose d’une clause libératoire de 60 M€.