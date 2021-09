Ludovic Obraniak est fan du jeu proposé par l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli en ce début de saison.

Sur le plateau de « La Chaîne l’Equipe », le consultant n’a pas tari d’éloges sur l’entraineur argentin. “Cet homme nous sort un peu de notre routine. On joue depuis des années dans un football où la structure prime avant tout. L’idée de partir de l’irrationnel pour tendre vers le rationnel nous bouleverse et nous change un peu. Personne ne travaille, à part Bielsa, en créant autant de déséquilibres. Sur les premières journées du championnat, on s’est dit que l’OM allait prendre des buts à foison et que ça allait être une boucherie parce qu’on est dans le déséquilibre total. (…) Pour Sampaoli, ce qui prime avant tout est la passion que tu dois donner aux supporters. Il décide de jouer pour donner du plaisir quitte à risquer sa place. Il révolutionne un peu la Ligue 1 et je trouve ça cool. »